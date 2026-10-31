Zaur Quluzade - Men Bilirdim
|Ijrochi:
|Zaur Quluzade
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.71 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-10-2026
Qo'shiq haqida
«Men Bilirdim» — Zaur Quluzade ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Zaur Quluzade ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «O Sensen», «Sevgi Dolu Nifret», «Hec Eybi Yox». Bu Zaur Quluzadening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zaur Quluzade - Men Bilirdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.