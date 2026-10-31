Zaur Quluzade - Men Bilirdim

Zaur Quluzade — Men Bilirdim
Ijrochi: Zaur Quluzade
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.71 MB
Davomiyligi: 04:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Men Bilirdim» — Zaur Quluzade ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Zaur Quluzade ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «O Sensen», «Sevgi Dolu Nifret», «Hec Eybi Yox». Bu Zaur Quluzadening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zaur Quluzade - Men Bilirdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00