Zafar Ergashov - Yur ichamiz
|Ijrochi:
|Zafar Ergashov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|215
|Hajmi:
|2.63 MB
|Davomiyligi:
|02:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-09-2023
Qo'shiq haqida
Zafar Ergashovning «Yur ichamiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:38, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 215 marta tinglangan. Zafar Ergashov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yakkaboglik Barchinoylar», «Digi-digi (remix)», «Barchinoylar».
Zafar Ergashov - Yur ichamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.