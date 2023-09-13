Zafar Ergashov - Uylanmagan yigitlar
|Ijrochi:
|Zafar Ergashov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|208
|Hajmi:
|2.38 MB
|Davomiyligi:
|02:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-09-2023
Qo'shiq haqida
Zafar Ergashovning «Uylanmagan yigitlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 208 marta tinglangan. Zafar Ergashov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yakkaboglik Barchinoylar», «Digi-digi (remix)», «Barchinoylar».
Zafar Ergashov - Uylanmagan yigitlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.