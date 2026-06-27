Zafar Ergashov - Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona
|Ijrochi:
|Zafar Ergashov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-06-2026
Qo'shiq haqida
Zafar Ergashovning «Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Zafar Ergashov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yakkaboglik Barchinoylar», «Digi-digi (remix)», «Barchinoylar».
Zafar Ergashov - Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.