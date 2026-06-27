Zafar Ergashov - Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona

Zafar Ergashov — Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona
Ijrochi: Zafar Ergashov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 6.56 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Zafar Ergashovning «Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Zafar Ergashov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yakkaboglik Barchinoylar», «Digi-digi (remix)», «Barchinoylar».

Zafar Ergashov - Mening onam dunyoda eng yaxshi Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00