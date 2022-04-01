Yusufxon Nurmatov - Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial)
|Ijrochi:
|Yusufxon Nurmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|13 079
|Hajmi:
|3.47 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-04-2022
Qo'shiq haqida
«Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial)» qo'shig'ini Yusufxon Nurmatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 079 marta tinglangan — bu Yusufxon Nurmatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Yusufxon Nurmatov ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tushimda», «Tong otmagay kozlaringni kormasam», «Laylo».
Yusufxon Nurmatov - Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.