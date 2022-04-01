Yusufxon Nurmatov - Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial)

Yusufxon Nurmatov — Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial)
Ijrochi: Yusufxon Nurmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 13 079
Hajmi: 3.47 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-04-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial)» qo'shig'ini Yusufxon Nurmatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 079 marta tinglangan — bu Yusufxon Nurmatovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Yusufxon Nurmatov ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tushimda», «Tong otmagay kozlaringni kormasam», «Laylo».

Yusufxon Nurmatov - Yona Yona (Soundtrack Jurnalist Serial) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00