Yulduz Usmonova - Bir donang bo’lay

Yulduz Usmonova — Bir donang bo’lay
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 24 854
Hajmi: 6.85 MB
Davomiyligi: 04:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-04-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bir donang bo’lay» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 2-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 24 854 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Bir donang bo’lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00