Yulduz Usmonova - Bir donang bo’lay
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|24 854
|Hajmi:
|6.85 MB
|Davomiyligi:
|04:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-04-2021
Qo'shiq haqida
«Bir donang bo’lay» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 2-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 24 854 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Bir donang bo’lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.