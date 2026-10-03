Yoshblond - Rockstar (2026)
|Ijrochi:
|Yoshblond
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.21 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Rockstar (2026)» — Yoshblond ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Bu Yoshblondning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yoshblond - Rockstar (2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.