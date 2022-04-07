Afruza, Yorqinxo'ja Umarov - Sevgilim
|Ijrochilar:
|Yorqinxo'ja Umarov, Afruza
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|550
|Hajmi:
|11.37 MB
|Davomiyligi:
|04:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-04-2022
Qo'shiq haqida
«Sevgilim» — Yorqinxo'ja Umarov va Afruza ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:56, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 7-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 550 marta tinglangan. Yorqinxo'ja Umarov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami yom yom yomgir tomchilari», «Million millionlar ichida topganim», «Qizim».
Afruza, Yorqinxo'ja Umarov - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.