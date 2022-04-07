Afruza, Yorqinxo'ja Umarov - Sevgilim

Afruza, Yorqinxo'ja Umarov — Sevgilim
Ijrochilar: Yorqinxo'ja Umarov, Afruza
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 550
Hajmi: 11.37 MB
Davomiyligi: 04:56
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-04-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgilim» — Yorqinxo'ja Umarov va Afruza ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:56, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 7-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 550 marta tinglangan. Yorqinxo'ja Umarov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami yom yom yomgir tomchilari», «Million millionlar ichida topganim», «Qizim».

Afruza, Yorqinxo'ja Umarov - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00