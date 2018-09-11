Yorqinxo'ja Umarov - Amore mio
|Ijrochi:
|Yorqinxo'ja Umarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|279
|Hajmi:
|8.47 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-09-2018
Qo'shiq haqida
«Amore mio» — Yorqinxo'ja Umarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 11-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 279 marta tinglangan. Yorqinxo'ja Umarov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami yom yom yomgir tomchilari», «Million millionlar ichida topganim», «Qizim».
Yorqinxo'ja Umarov - Amore mio qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.