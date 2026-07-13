Yodgor Xoldarov - Yomg'irlar

Yodgor Xoldarov — Yomg'irlar
Ijrochi: Yodgor Xoldarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 4
Hajmi: 6.68 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yomg'irlar» qo'shig'ini Yodgor Xoldarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 marta tinglangan.

Yodgor Xoldarov - Yomg'irlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00