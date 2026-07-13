Yodgor Xoldarov - Yomg'irlar
|Ijrochi:
|Yodgor Xoldarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4
|Hajmi:
|6.68 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-07-2026
Qo'shiq haqida
«Yomg'irlar» qo'shig'ini Yodgor Xoldarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 marta tinglangan.
Yodgor Xoldarov - Yomg'irlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.