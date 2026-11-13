Yg Imma - Tamam (Hoodtrap Remix)

Yg Imma — Tamam (Hoodtrap Remix)
Ijrochi: YG IMMA
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.28 MB
Davomiyligi: 01:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

YG IMMAning «Tamam (Hoodtrap Remix)» (remiks). Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Bu YG IMMAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yg Imma - Tamam (Hoodtrap Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00