Yg Imma - Tamam (Hoodtrap Remix)
|Ijrochi:
|YG IMMA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.28 MB
|Davomiyligi:
|01:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-11-2026
Qo'shiq haqida
YG IMMAning «Tamam (Hoodtrap Remix)» (remiks). Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Bu YG IMMAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yg Imma - Tamam (Hoodtrap Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.