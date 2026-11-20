Yulduz Usmonova - Chinor
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|7 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Chinor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Chinor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.