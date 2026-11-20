Lola Yuldasheva - Sensiz
|Ijrochi:
|Lola Yuldasheva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.92 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
Lola Yuldashevaning «Sensiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Lola Yuldasheva ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Muhabbatim», «Tugilgan kuningda», «Qolaymi aytgin ketaymi men». Bu Lola Yuldashevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Lola Yuldasheva - Sensiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.