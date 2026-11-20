Yulduz Usmonova - O'shanga
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.32 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«O'shanga» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Bu Yulduz Usmonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yulduz Usmonova - O'shanga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.