Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov - Tamam

Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov — Tamam
Ijrochilar: Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.7 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tamam» — Azizbek Hamidov va Shahrizod Homidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Azizbek Hamidov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Otasini yig`latganni», «Onam», «Hammasi sizni borligingiz ona». Bu Azizbek Hamidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov - Tamam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00