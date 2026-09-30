Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov - Tamam
|Ijrochilar:
|Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.7 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Tamam» — Azizbek Hamidov va Shahrizod Homidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Azizbek Hamidov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Otasini yig`latganni», «Onam», «Hammasi sizni borligingiz ona». Bu Azizbek Hamidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov - Tamam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.