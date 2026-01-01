YG IMMA
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
YG IMMA
Tamam (Hoodtrap Remix)
01:13
YG IMMA
Sevgi Yoxdu
01:21
YG IMMA
Тамам тамам (Slowed remix)
01:06
YG IMMA
А потом гоу в Сочи море пляж
01:18
YG IMMA
TAMAM
01:47
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
YG IMMA
Yangi qo'shiqlar
Benom guruhi — Shunchaki
Катя Газетина — Между нами
Tanto — Штурман
Ханна Club — Потеряла голову (Speed Down)
Мамульки Bend — Обуза
Наша Победа — Чёрные стрелы
КАТРАН — Феникс
Александр Серов — Мой друг
Oksana Che — Это Женя!
Mustafo — Ölürüm Vallah
Abbos Kamoliddinov — Pul o'lsin
Dilafruz Bekmetova — Aytishaman
Shuhrat Dillayev — Omon-Omon
Humor guruhi — Любишь меня
Mashhur Muhammad — Changdan chiqqan odamman
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00