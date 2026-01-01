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7 ta qo'shiq
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Hali qiziz zoʻr boʻladi
03:14
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Ömrüm Deme Ona
02:40
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Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
04:20
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Kuf suf dam solaman
01:47
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Men orzu qilgan hayot boshqacha edi mp3
02:43
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Fuku Fuku
02:08
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Lacetti chocco (Otush)
00:15
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Yangi qo'shiqlar
Nusrat Abdurasulxon — O'g'ri bo'lmaydi
Jamoladdin Amatov — Sensiz
Адыл Ибрагимов — Мальчик
Moonwalkersmusic — Голос дворов
Moonwalkersmusic — Танцуй со мной
Гектор — Враги
RB Kuz Muz — А сегодня мы в Кохтланныме
Artvenka — Не тяни мою сорочку
Инна Либерт — А мне бы нежность
Любаша — Есть два пути
Сергей Одинцов — До нашей встречи дни считаю и верю в судьбу
Орёл — На ладони соль чужого огня
Nadezhdap — Только вперёд
Artvenka — То Молчок, А То Как Ток
SlawikXSound — Термос
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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