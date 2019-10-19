Xurshid Rasulov - Suymagan yor
|Ijrochi:
|Xurshid Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 074
|Hajmi:
|3.39 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Suymagan yor» — Xurshid Rasulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 074 marta tinglangan. Xurshid Rasulov ijrosida saytda jami 109 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yoshligimga qaytgim keladi», «Nega sendan kechib bulmaydi», «Xotindan cho’chib».
Xurshid Rasulov - Suymagan yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.