Xurshid Rasulov - Lazgini navosida
|Ijrochi:
|Xurshid Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|355
|Hajmi:
|8.94 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-07-2018
Qo'shiq haqida
Xurshid Rasulovning «Lazgini navosida» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 26-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 355 marta tinglangan. Xurshid Rasulov ijrosida saytda jami 109 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshligimga qaytgim keladi», «Nega sendan kechib bulmaydi», «Xotindan cho’chib».
Xurshid Rasulov - Lazgini navosida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.