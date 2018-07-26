Xurshid Rasulov - Lazgini navosida

Xurshid Rasulov — Lazgini navosida
Ijrochi: Xurshid Rasulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 355
Hajmi: 8.94 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-07-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Xurshid Rasulovning «Lazgini navosida» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 26-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 355 marta tinglangan. Xurshid Rasulov ijrosida saytda jami 109 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshligimga qaytgim keladi», «Nega sendan kechib bulmaydi», «Xotindan cho’chib».

Xurshid Rasulov - Lazgini navosida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00