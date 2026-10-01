Xurmatillo Ahmedov
11 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Xurmatillo Ahmedov
Sarvinozim
03:53
Xurmatillo Ahmedov
Sevmasam bo’larkan
02:56
Xurmatillo Ahmedov
Yor yoringni eshitguncha yoring o`lsin (Original)
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Sevganmisiz deyishganda o`lgan degin (Original)
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Armon
03:01
Xurmatillo Ahmedov
Yoring o`lsin
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Sevganmisiz deyishganda o1lgan degin
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Yor yoringni eshitguncha yoring olsin
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Bevafo yor
03:50
Xurmatillo Ahmedov
Onajon
03:52
Xurmatillo Ahmedov
Yor yor
03:54
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Xurmatillo Ahmedov
Yangi qo'shiqlar
Jamshid Sultanov — Yoshlik zo'r ediya
Uzmir — Ovutolmayapman
Shaxriyor — Zerikdim
Mirjamol Musinkulov — Daromadi ushshoq
Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Roshka — Jup anor
Navro'z Sobirov — Go'rmasam bo'lmas
Auen Life — Сағына Беремін
Arina Eroshka — Наша Внученька
D J Жэка — Нежные слова
Jake Vails — Красивая до жути
Светлана Жеребная — Наивная
Saidahmad Umarov — Yo'l bo'lsin
Muhammadziyo Anvarov — Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q (jonli ijro)
Doniyor Rahmatov — Omon-omon
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00