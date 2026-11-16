XON - Yoqomonqu
|Ijrochi:
|XON
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.25 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
XONning «Yoqomonqu» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. XON ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sansiz», «San manikimas», «Yona-yona». Bu XONning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
XON - Yoqomonqu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.