XON - Habibi
|Ijrochi:
|XON
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.94 MB
|Davomiyligi:
|02:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Habibi» — XON ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. XON ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sansiz», «San manikimas», «Uddaladim». Bu XONning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
XON - Habibi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.