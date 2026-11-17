Azizshox, Dilbar - Qani sevgi
|Ijrochilar:
|Azizshox, Dilbar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.48 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qani sevgi» — Azizshox va Dilbar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Azizshox ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yolgizman», «Devona qalb», «Dilrabo». Bu Azizshoxning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azizshox, Dilbar - Qani sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.