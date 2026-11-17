Boburbek Arapbaev - O'yna jonim
|Ijrochi:
|Boburbek Arapbaev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.94 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2026
Qo'shiq haqida
«O'yna jonim» — Boburbek Arapbaev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Boburbek Arapbaev ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qadamin bosib dona-dona (Tamara)», «Tamara», «Salomim Olib Qo’y». Bu Boburbek Arapbaevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Boburbek Arapbaev - O'yna jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.