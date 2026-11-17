Feruza Jumaniyozova - Vulqon
|Ijrochi:
|Feruza Jumaniyozova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.16 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2026
Qo'shiq haqida
«Vulqon» — Feruza Jumaniyozova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Feruza Jumaniyozova ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor-yor», «Yalla Habibi», «Sevma yurak». Bu Feruza Jumaniyozovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruza Jumaniyozova - Vulqon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.