Uzmir va Mira - Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling

Uzmir va Mira — Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling
Ijrochi: Uzmir va Mira
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 10 424
Hajmi: 4.05 MB
Davomiyligi: 04:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 09-03-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Uzmir va Miraning «Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 424 marta tinglangan. Uzmir va Mira ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Poralab», «Nega meni qoralab qoralab (Poralab)», «Qorlar yog’ar».

Uzmir va Mira - Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00