Uzmir va Mira - Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling
|Ijrochi:
|Uzmir va Mira
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|10 424
|Hajmi:
|4.05 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|09-03-2022
Qo'shiq haqida
Uzmir va Miraning «Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 424 marta tinglangan. Uzmir va Mira ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Poralab», «Nega meni qoralab qoralab (Poralab)», «Qorlar yog’ar».
Uzmir va Mira - Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.