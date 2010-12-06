Ummon - Sabab

Ummon — Sabab
Ijrochi: Ummon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 119
Hajmi: 12.14 MB
Davomiyligi: 05:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sabab» qo'shig'ini Ummon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:16, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 6-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 119 marta tinglangan. Ummon ijrosida saytda jami 270 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O nastarin (Kim deya)», «Oq gulim», «Oppoq Qor».

Ummon - Sabab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00