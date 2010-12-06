Ummon - Sabab
|Ijrochi:
|Ummon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|119
|Hajmi:
|12.14 MB
|Davomiyligi:
|05:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-12-2010
Qo'shiq haqida
«Sabab» qo'shig'ini Ummon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:16, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 6-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 119 marta tinglangan. Ummon ijrosida saytda jami 270 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O nastarin (Kim deya)», «Oq gulim», «Oppoq Qor».
Ummon - Sabab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.