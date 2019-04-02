Umidaxon - Qo`shni Yigit
|Ijrochi:
|Umidaxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 120
|Hajmi:
|3.32 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-04-2019
Qo'shiq haqida
«Qo`shni Yigit» qo'shig'ini Umidaxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 2-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 120 marta tinglangan. Umidaxon ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ana endi», «Jonam», «Alla».
Umidaxon - Qo`shni Yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.