Ulug'bek Rahmatullayev - Men seni sevaman (Remix)
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|341
|Hajmi:
|7.78 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-06-2020
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Rahmatullayevning «Men seni sevaman (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 341 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Men seni sevaman (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.