Ulug'bek Rahmatullayev - Men seni sevaman (Remix)

Ulug'bek Rahmatullayev — Men seni sevaman (Remix)
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 341
Hajmi: 7.78 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-06-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Rahmatullayevning «Men seni sevaman (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 22-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 341 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Men seni sevaman (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00