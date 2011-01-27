Toshpo'lat Madkarimov - Ishongandim do'stimga

Toshpo'lat Madkarimov — Ishongandim do'stimga
Ijrochi: Toshpo'lat Madkarimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 205
Hajmi: 5.80 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Toshpo'lat Madkarimovning «Ishongandim do'stimga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 205 marta tinglangan. Toshpo'lat Madkarimov ijrosida saytda jami 94 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oq tulporim bor edi», «Aynamov», «Кim yetdiyu kim yetmadi».

Toshpo'lat Madkarimov - Ishongandim do'stimga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00