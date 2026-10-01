toiraxmed - Bir ko’rgim kelar

toiraxmed — Bir ko’rgim kelar
Ijrochi: Toiraxmed
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.47 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Toiraxmedning «Bir ko’rgim kelar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Toiraxmed ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshlik», «Shabi maxtob», «Shabi mahtob». Bu Toiraxmedning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

toiraxmed - Bir ko’rgim kelar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00