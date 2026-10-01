toiraxmed - Bir ko’rgim kelar
|Ijrochi:
|Toiraxmed
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.47 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
Toiraxmedning «Bir ko’rgim kelar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Toiraxmed ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshlik», «Shabi maxtob», «Shabi mahtob». Bu Toiraxmedning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
toiraxmed - Bir ko’rgim kelar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.