Tohir Mahkamov - Giybatchilar
|Ijrochi:
|Tohir Mahkamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 063
|Hajmi:
|5.37 MB
|Davomiyligi:
|05:09
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Giybatchilar» qo'shig'ini Tohir Mahkamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:09, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 063 marta tinglangan. Tohir Mahkamov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zebojon», «Bir yiqildim», «Birinchi sevgim».
Tohir Mahkamov - Giybatchilar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.