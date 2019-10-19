Shuhratbek Komilov - Oyjamol
|Ijrochi:
|Shuhratbek Komilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|837
|Hajmi:
|3.25 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Oyjamol» qo'shig'ini Shuhratbek Komilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 837 marta tinglangan. Shuhratbek Komilov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kim bor», «Na kerak», «Ota onasi borlar».
Shuhratbek Komilov - Oyjamol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.