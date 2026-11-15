SHOIRING, Hadicha Music - Itvachchalar
|Ijrochilar:
|SHOIRING, Hadicha Music
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.84 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
«Itvachchalar» — SHOIRING va Hadicha Music ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan.
SHOIRING, Hadicha Music - Itvachchalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.