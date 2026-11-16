Shoiring - Tomchi qonim qolsa ichgan
|Ijrochi:
|SHOIRING
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.84 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Tomchi qonim qolsa ichgan» qo'shig'ini SHOIRING ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu SHOIRINGning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shoiring - Tomchi qonim qolsa ichgan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.