Shoira Otabekova - Baxtim bor
|Ijrochi:
|Shoira Otabekova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|197
|Hajmi:
|8.61 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-12-2010
Qo'shiq haqida
«Baxtim bor» — Shoira Otabekova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 14-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 197 marta tinglangan. Shoira Otabekova ijrosida saytda jami 84 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamli ishq», «Mening bahtim», «Yurak».
Shoira Otabekova - Baxtim bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.