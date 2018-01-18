Shoira Otabekova - Afsunli dunyo
|Ijrochi:
|Shoira Otabekova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 192
|Hajmi:
|3.87 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Afsunli dunyo» — Shoira Otabekova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 192 marta tinglangan. Shoira Otabekova ijrosida saytda jami 84 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamli ishq», «Mening bahtim», «Yurak».
Shoira Otabekova - Afsunli dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.