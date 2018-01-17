Shohruhxon - Yor-yor
|Ijrochi:
|Shohruhxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|24 598
|Hajmi:
|3.76 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yor-yor» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 24 598 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».
Shohruhxon - Yor-yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.