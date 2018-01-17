Shohruhxon - Yor-yor

Shohruhxon — Yor-yor
Ijrochi: Shohruhxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 24 598
Hajmi: 3.76 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yor-yor» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 24 598 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».

Shohruhxon - Yor-yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00