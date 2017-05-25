Baha Analgin, Shohruh - Kim
|Ijrochilar:
|Baha Analgin, Shoxrux
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|173
|Hajmi:
|9.33 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-05-2017
Qo'shiq haqida
«Kim» — Baha Analgin va Shoxrux ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 25-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 173 marta tinglangan. Baha Analgin ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Uxlayolmasman», «Staff», «Oxlayolmasman».
Baha Analgin, Shohruh - Kim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.