Baha Analgin, Shohruh - Kim

Baha Analgin, Shohruh — Kim
Ijrochilar: Baha Analgin, Shoxrux
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 173
Hajmi: 9.33 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-05-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kim» — Baha Analgin va Shoxrux ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 25-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 173 marta tinglangan. Baha Analgin ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Uxlayolmasman», «Staff», «Oxlayolmasman».

Baha Analgin, Shohruh - Kim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00