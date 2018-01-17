Shohjahon Jo'rayev - Falak soyla

Shohjahon Jo'rayev — Falak soyla
Ijrochi: Shohjahon Jo'rayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 555
Hajmi: 4.77 MB
Davomiyligi: 04:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Falak soyla» — Shohjahon Jo'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 555 marta tinglangan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora».

Shohjahon Jo'rayev - Falak soyla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00