Shohjahon Jo'rayev - Falak soyla
|Ijrochi:
|Shohjahon Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|555
|Hajmi:
|4.77 MB
|Davomiyligi:
|04:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Falak soyla» — Shohjahon Jo'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 555 marta tinglangan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora».
Shohjahon Jo'rayev - Falak soyla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.