Shohabbos Jalilov - Boq-Boq

Shohabbos Jalilov — Boq-Boq
Ijrochi: Shohabbos Jalilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.44 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Boq-Boq» qo'shig'ini Shohabbos Jalilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Shohabbos Jalilov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgilim», «Yomon-yomon». Bu Shohabbos Jalilovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shohabbos Jalilov - Boq-Boq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00