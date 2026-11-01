Shohabbos Jalilov - Boq-Boq
|Ijrochi:
|Shohabbos Jalilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.44 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
«Boq-Boq» qo'shig'ini Shohabbos Jalilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Shohabbos Jalilov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgilim», «Yomon-yomon». Bu Shohabbos Jalilovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohabbos Jalilov - Boq-Boq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.