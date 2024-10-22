Sherzodbek Shoraxmedov - Men o'zim
|Ijrochi:
|Sherzodbek Shoraxmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|318
|Hajmi:
|6.52 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2024
Qo'shiq haqida
«Men o'zim» — Sherzodbek Shoraxmedov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 318 marta tinglangan. Sherzodbek Shoraxmedov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Aldama», «Arazlamang», «Go'zal qiz».
Sherzodbek Shoraxmedov - Men o'zim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.