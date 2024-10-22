Sherzodbek Shoraxmedov - Men o'zim

Sherzodbek Shoraxmedov — Men o'zim
Ijrochi: Sherzodbek Shoraxmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 318
Hajmi: 6.52 MB
Davomiyligi: 02:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-10-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Men o'zim» — Sherzodbek Shoraxmedov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 318 marta tinglangan. Sherzodbek Shoraxmedov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Aldama», «Arazlamang», «Go'zal qiz».

Sherzodbek Shoraxmedov - Men o'zim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00