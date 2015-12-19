Sherzod Bek - Dedi u

Sherzod Bek — Dedi u
Ijrochi: Sherzod Bek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 169
Hajmi: 9.07 MB
Davomiyligi: 03:56
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-12-2015
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dedi u» — Sherzod Bek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 169 marta tinglangan. Sherzod Bek ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onajonim onam mani», «Onajonim tugilgan kuni», «Qani qani».

Sherzod Bek - Dedi u qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00