Sherzod Bek - Dedi u
|Ijrochi:
|Sherzod Bek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|169
|Hajmi:
|9.07 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-12-2015
Qo'shiq haqida
«Dedi u» — Sherzod Bek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 169 marta tinglangan. Sherzod Bek ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onajonim onam mani», «Onajonim tugilgan kuni», «Qani qani».
Sherzod Bek - Dedi u qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.