Sevinch Mo'minova - Dil gavharim sevdim dedi

Sevinch Mo'minova — Dil gavharim sevdim dedi
Ijrochi: Sevinch Mo'minova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 108
Hajmi: 4.54 MB
Davomiyligi: 04:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dil gavharim sevdim dedi» — Sevinch Mo'minova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:43, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 108 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».

Sevinch Mo'minova - Dil gavharim sevdim dedi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00