Shahriyor - Farishta ayol

Shahriyor — Farishta ayol
Ijrochi: Shahriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 810
Hajmi: 3.25 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Farishta ayol» qo'shig'ini Shahriyor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 810 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».

Shahriyor - Farishta ayol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00