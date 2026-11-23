Shaxboz Nuraliyev - Ox yuragim
|Ijrochi:
|Shaxboz Nuraliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.89 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ox yuragim» — Shaxboz Nuraliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-noyabrda qo'shilgan. Shaxboz Nuraliyev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulim», «Maftun (Slow Version)», «Aytolmadim». Bu Shaxboz Nuraliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shaxboz Nuraliyev - Ox yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.