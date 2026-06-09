Shaxboz, Navruz - Yo'q
|Ijrochilar:
|Shaxboz, Navruz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5
|Hajmi:
|7.04 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-06-2026
Qo'shiq haqida
«Yo'q» — Shaxboz va Navruz ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 marta tinglangan. Shaxboz ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nega aytmading», «Armon bo’ldi», «Aybim seni sevganim».
Shaxboz, Navruz - Yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.