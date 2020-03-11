Sharq guruhi - Ota-ona
|Ijrochi:
|Sharq
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|874
|Hajmi:
|6.11 MB
|Davomiyligi:
|04:25
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-03-2020
Qo'shiq haqida
«Ota-ona» qo'shig'ini Sharq ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 874 marta tinglangan. Sharq ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bu yurak», «Qalbimda Alam», «Aytaman».
Sharq guruhi - Ota-ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.