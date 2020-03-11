Sharq guruhi - Ota-ona

Sharq guruhi — Ota-ona
Ijrochi: Sharq
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 874
Hajmi: 6.11 MB
Davomiyligi: 04:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ota-ona» qo'shig'ini Sharq ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 874 marta tinglangan. Sharq ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bu yurak», «Qalbimda Alam», «Aytaman».

Sharq guruhi - Ota-ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00