Shahzoda Valiyeva - Не верю

Shahzoda Valiyeva — Не верю
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 243
Hajmi: 3.74 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Не верю» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 243 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda Valiyeva - Не верю qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00