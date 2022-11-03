Shahzoda Valiyeva - Не верю
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|243
|Hajmi:
|3.74 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2022
Qo'shiq haqida
«Не верю» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 243 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda Valiyeva - Не верю qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.