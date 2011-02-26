Shahzoda - Tinch qo'ygin meni

Shahzoda — Tinch qo'ygin meni
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 77
Hajmi: 8.51 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-02-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tinch qo'ygin meni» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 77 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Tinch qo'ygin meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00